   

Wednesday, February 01, 2017  

µØ¤H¤µ¤éºô chinesedaily.com
  ¤¤°ê¤é³ø e³ø ¥xÆW®É³ø e³ø ·s·s»D e³ø ¿W®a¶g¥Z e³ø «n¥[¦a²£e³ø «n¥[¤ÀÃþe³ø ³ø¤W¼s§i
  «n¥[ªÀ¹Î®ø®§ «n¥[ªÀ°Ï·s»D ¦Y¹M«n¥[ ª±¹M«n¥[ «n¥[¤Hª« ¤ÀÃþ¼s§i µØ°Ó¤j¥þ
 

 

·j´M
¤¤¤å¼s¼½
ªÑ²¼
¤Ñ®ð
Åé¨|
»È¦æ
ÁÊª«
¯è¯Z¬d¸ß
¹q¤l¶l½c
°·±d
¬P®y¹B¶Õ
¤À¨É¦n¤Í
ªÀ¸sºô¯¸
§Úªº³]©w

¤½ §G Äæ

11-15-2016 ¨t²Î¤½§i¡G
¥Ñ¥xÆW®É³ø¡B¤¤°ê¤é³ø¥D¿ìªº2016²Ä¤Q¤E©¡°¶³Õ¤å¤Æ¨àµ£Ã¸µe¤ñÁÉ¡A¸g¹L±M·~µû¼fªºµû¤ñ¡A¤w¿ï¥X¦U²Õ«a¡B¨È¡B©u­x¦U¤@¦W¤Î¨Î§@¼ú¤Q¼Æ¦W¡AÀò¼ú¤pªB¤Í¥iÀò±o¼ú¬×¡B¼úª¬¤Î¼ú«~¡A¨ÃÀòÃØ¥D¿ì³æ¦ì¬°¨äã÷µe¡C©Ò¦³°ÑÁÉ¤pªB¤Í³£·|±o¨ì°ÑÁÉºaÅAÃÒ®Ñ©M¨àµ£Ã¸µe¤ñÁÉ°ÑÁÉ§@«~ºë¬ü¬ö©Àµe¥U¡CÀò¼ú¦W³æ½ÐÂIÀ»¦¹Ãì±µ¬d´M¡C¹{¼ú¨åÂ§±N©ó2017¦~1¤ë21¤é¡]¶g¤»¡^¤U¤È2ÂI¦b°¶³Õ¤å¤Æ¤¤¤ß¡]9645 Telstar Ave., El Monte, CA 91731¡^Á|¦æ¡A¨ãÅé¨Æ¶µ¥t¦æ³qª¾¡C

§ó¦h¤º®e¤½§G.....

¬ü´C¡G¤¤°ê²Ä¤T¿´¯è¥ÀÔ£¼Ë ©Î´N¥Ñ³o­Ó¨M©w
¶}©l¶i¦æ¹qºÏ¡B»]¨T¼u®g¾¹¹ï¤ñ¸ÕÅç ±N¦¨¯è¥À·s¨½µ{¸O ¡]ºî¦X³ø¾É¡^¬ü°ê¡m¨¾°È·s»D¡nºô¯¸1¤ë31¤é¥Z¤å¡A½LÂIªñ´ÁÃö©ó¤¤°ê¯è¥À­p¹ºªº­Y¤z®ø®§¡C¥] ...

¥x¸Ç¤§¥ú »¯¤pÄõ¹B¿é³¡ªø¥ô©R®×³q¹L
¡]ºî¦X³ø¾É¡^¬ü°êÁp¨¹°ÑÄ³°|¤µ¤Ñ¥HÀ£­Ë©Ê¦h¼Æ¡A³q¹L»¯¤pÄõ¹B¿é³¡ªø¥ô©R®×¡C³o¬O¨Ó¦Û¥xÆWªº»¯¤pÄõ²Ä¤G«×¥X¥ô¬ü°ê¤º»Õ­ºªø¡C °Ñ°|¥H93¹ï6²¼³q¹L³o¶µ¥ô© ...
...§ó¦h·s»D

¡mÅwªï¥úÁ{¨©©Ôªº©_¤Ûªá¶é¡n¶éÃÀ»P¥Í¬¡
¡]ºî¦X³ø¾É¡^¦b¨©©Ôªº¤p¤p¿W©~¦v©Ò¥~¡A¥|³B½¯©µªº­â¶ÃÂø¯ó¡BÃÃ½¯´X¥G§]¾½±¼¾ã­Ó®x°|¡A¦oªº©¿µø·ÓÅU³Q¼««ãªº¾F©~¦Ñ¤H¨È¦ò»{¬°¬O¼ÉÏf¤Ñª«¡A¨È¦ò¦V©Ð«Î¥ò¤¶Á|³ø¡A¹j¤é¨©©Ô­±Á ...

ÃÓ³ÍµX¦£¨ìµL·v¶R©³ µ²±B»»»»µL´Á
¡]¥»³ø°T¡^µL綫¤pªáÃÓ³ÍµX¡]Zoie¡^¬Q¤È¨ì´äÆW»¨®x¥X®u¡uª÷»Èº¡³eªï·sÁH¡v¬¡°Ê¡A¦oª½¨¥¹L¦~«e«Ü¦£¸L¡G¡u§Ú¥»¨­¤ñ¸û¶Ç²Î¡A·Q¶R·s­m¡B·s¤º¿Ç¹L·s·³³£ÉN®É¶¡¡A¦n±m¦~¤Ü¤E±ß§Ú¦PÅÇ ...
...§ó¦h·s»D


¤µ¤é·s»DºK­n

Central Park Cafe
¤Ú¨F­}¨º¥«¦Ñ«°ªþªñ¦³¤@®a¥Rº¡¯Ã¬ù­·¨ýªº¦Ñ¦¡À\ÆUCentral Park Cafe¡A¦b ...

Ramen Champ
¬¥§üÁFµØ°ð¤¤°ê«°·s¶}³]ªº©ÔÄÑ©±¡uRamen Champ¡v¡A¥Ñ¦W¼p¥D²z¡A¶Ç²Î©ÔÄÑ­¹§÷¥[ ...
...§ó¦h¬ü­¹

¤µ¤é¬üªÑ¨«¶Õ (2.1.2017)

¹DÃ£´µ ¯Ç´µ¹F§J ¥v©Z´¶

¦æ±¡

©2015 Chinesedaily and its suppliers. All rights reserved.  ÁpÃ´§Ú­Ì