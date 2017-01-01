   

Sunday, January 01, 2017  

µØ¤H¤µ¤éºô chinesedaily.com
  ¤¤°ê¤é³ø e³ø ¥xÆW®É³ø e³ø ·s·s»D e³ø ¿W®a¶g¥Z e³ø «n¥[¦a²£e³ø «n¥[¤ÀÃþe³ø ³ø¤W¼s§i
  «n¥[ªÀ¹Î®ø®§ «n¥[ªÀ°Ï·s»D ¦Y¹M«n¥[ ª±¹M«n¥[ «n¥[¤Hª« ¤ÀÃþ¼s§i µØ°Ó¤j¥þ
 

 

·j´M
¤¤¤å¼s¼½
ªÑ²¼
¤Ñ®ð
Åé¨|
»È¦æ
ÁÊª«
¯è¯Z¬d¸ß
¹q¤l¶l½c
°·±d
¬P®y¹B¶Õ
¤À¨É¦n¤Í
ªÀ¸sºô¯¸
§Úªº³]©w

¤½ §G Äæ

11-15-2016 ¨t²Î¤½§i¡G
¥Ñ¥xÆW®É³ø¡B¤¤°ê¤é³ø¥D¿ìªº2016²Ä¤Q¤E©¡°¶³Õ¤å¤Æ¨àµ£Ã¸µe¤ñÁÉ¡A¸g¹L±M·~µû¼fªºµû¤ñ¡A¤w¿ï¥X¦U²Õ«a¡B¨È¡B©u­x¦U¤@¦W¤Î¨Î§@¼ú¤Q¼Æ¦W¡AÀò¼ú¤pªB¤Í¥iÀò±o¼ú¬×¡B¼úª¬¤Î¼ú«~¡A¨ÃÀòÃØ¥D¿ì³æ¦ì¬°¨äã÷µe¡C©Ò¦³°ÑÁÉ¤pªB¤Í³£·|±o¨ì°ÑÁÉºaÅAÃÒ®Ñ©M¨àµ£Ã¸µe¤ñÁÉ°ÑÁÉ§@«~ºë¬ü¬ö©Àµe¥U¡CÀò¼ú¦W³æ½ÐÂIÀ»¦¹Ãì±µ¬d´M¡C¹{¼ú¨åÂ§±N©ó2017¦~1¤ë21¤é¡]¶g¤»¡^¤U¤È2ÂI¦b°¶³Õ¤å¤Æ¤¤¤ß¡]9645 Telstar Ave., El Monte, CA 91731¡^Á|¦æ¡A¨ãÅé¨Æ¶µ¥t¦æ³qª¾¡C

§ó¦h¤º®e¤½§G.....

¨â©¤§x¹Ò ½²­^¤å¥¸¥_¨Ê«ðÀ~
¡]¥x¥_³ø¾É¡^Á`²Î½²­^¤å§Y±N¦b¤U©P¥X³X¤Í¨¹¡A¦ý¹ï©¤Ä~¬IÀ£¥x¤Í¨¹Â_¥æ«á¡A¤S¬£¯è¥À¿ñ¹ç¸¹Â¶¥x¡A½²­^¤å¤µ¤Ñ¦b¦^À³´CÅé®É¡A¦h¦¸±j½Õ¡A¡u§Æ±æ³o¨ÇÅÜ¤Æ¤£¬O¥_¨Ê·í§½¬Fµ¦© ...

¤C±`©e¤Î¦b¨Ê¬F¨ó¦Ñ¦P§Ó¥X®u¯ù¸Ü·|
¡]¥_¨Ê¤T¤Q¤é¹q¡^¦b2017¦~«eªº³Ì«á¤@­Ó¤u§@¤é¡]12¤ë30¤é¡^¡A¤¤°ê¬Fªv¨ó°Ó·|Ä³¥þ°ê©e­û·|¦b¥_¨ÊÁ|¦æ·s¦~¯ù¸Ü·|¡C¤¤¦@¤C±`©eµ¥¥H¤Î¦b¨Ê¦Ñ¦P§Ó°Ñ¥[¡C ¨C¦~·s ...
...§ó¦h·s»D

³¢ºÑ´@©ñ¤U¤k¯«¥]µö ¬¡¦b·í¤U¶Vºt¶V¤jÁx
¡]ºî¦X¤T¤Q¤@¤é¹q¡^ªñ¤é¡A³¢ºÑ´@¾ÌÂÇ¤@²Õ©Ê·P¤jÁxªºÂø»x¼g¯u°Ý¹©ÀY±ø¡A¦Ó´N¦bÆ[²³¯É¯É³Q¤k¯«¥úÀôÀ»­Ëªº®É­Ô¡A³¢ºÑ´@¤wµM¹ï¦Û¤vªººt­û¨­¥÷¦³©Ò³W¹º¡A¦b·sÀ¸¿ï¾Ü¤W°µ¥X¤F·¥¤j¬ð ...

¤k¶W¤H³QÃnÂ÷±B 4¦~±B«Ã«G¬õ¿O
¡]¥»³ø°T¡^¾Ú°ê¥~´CÅé³ø¾É¡A´¿¸gÂùÂù¥Xºt¡mÅw¼Ö¦X°Û¹Î¡nªº¤k¬P±ö²ú²ï«ô¿Õ¥ì´µ¯S¡]Melissa Benoist¡^©M¥¬µÜ§J¸â¯Ç¡]Blake Jenner¡^ªñ¤éÃz¥XÂ÷±B®ø®§¡A­ì¦]¬O¡u¤£¥i½Õ©Mªº¤Àª[¥Ù¬Þ¡v¡C ...
...§ó¦h·s»D


¤µ¤é·s»DºK­n

®]®a¶é
«nÆW¦«­Û´µ¡]Torrance)®]®a¶éÀ\ÆU¡A¶}¤F18¦~¤§¤[¡A¦ÑÁóPeter Sun¤Ò°ü¬O±q¥xÆW¨Óªº&# ...

¤¤°ê¨ý¹D®üÂA°s®a
©_¿Õ±^¡u¤¤°ê¨ý¹D®üÂA°s¼Ó¡v¡A¿Ä¦X¬ü°ê¥»¤g¬ü­¹¯S¦â¡A·J¶°¤¤°ê¦U¦a¬ü­¹¨ ...
...§ó¦h¬ü­¹

¤µ¤é¬üªÑ¨«¶Õ (1.1.2017)

¹DÃ£´µ ¯Ç´µ¹F§J ¥v©Z´¶

¦æ±¡

©2015 Chinesedaily and its suppliers. All rights reserved.  ÁpÃ´§Ú­Ì