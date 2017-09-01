   

Monday, January 09, 2017  

µØ¤H¤µ¤éºô chinesedaily.com
  ¤¤°ê¤é³ø e³ø ¥xÆW®É³ø e³ø ·s·s»D e³ø ¿W®a¶g¥Z e³ø «n¥[¦a²£e³ø «n¥[¤ÀÃþe³ø ³ø¤W¼s§i
  «n¥[ªÀ¹Î®ø®§ «n¥[ªÀ°Ï·s»D ¦Y¹M«n¥[ ª±¹M«n¥[ «n¥[¤Hª« ¤ÀÃþ¼s§i µØ°Ó¤j¥þ
 

 

·j´M
¤¤¤å¼s¼½
ªÑ²¼
¤Ñ®ð
Åé¨|
»È¦æ
ÁÊª«
¯è¯Z¬d¸ß
¹q¤l¶l½c
°·±d
¬P®y¹B¶Õ
¤À¨É¦n¤Í
ªÀ¸sºô¯¸
§Úªº³]©w

¤½ §G Äæ

11-15-2016 ¨t²Î¤½§i¡G
¥Ñ¥xÆW®É³ø¡B¤¤°ê¤é³ø¥D¿ìªº2016²Ä¤Q¤E©¡°¶³Õ¤å¤Æ¨àµ£Ã¸µe¤ñÁÉ¡A¸g¹L±M·~µû¼fªºµû¤ñ¡A¤w¿ï¥X¦U²Õ«a¡B¨È¡B©u­x¦U¤@¦W¤Î¨Î§@¼ú¤Q¼Æ¦W¡AÀò¼ú¤pªB¤Í¥iÀò±o¼ú¬×¡B¼úª¬¤Î¼ú«~¡A¨ÃÀòÃØ¥D¿ì³æ¦ì¬°¨äã÷µe¡C©Ò¦³°ÑÁÉ¤pªB¤Í³£·|±o¨ì°ÑÁÉºaÅAÃÒ®Ñ©M¨àµ£Ã¸µe¤ñÁÉ°ÑÁÉ§@«~ºë¬ü¬ö©Àµe¥U¡CÀò¼ú¦W³æ½ÐÂIÀ»¦¹Ãì±µ¬d´M¡C¹{¼ú¨åÂ§±N©ó2017¦~1¤ë21¤é¡]¶g¤»¡^¤U¤È2ÂI¦b°¶³Õ¤å¤Æ¤¤¤ß¡]9645 Telstar Ave., El Monte, CA 91731¡^Á|¦æ¡A¨ãÅé¨Æ¶µ¥t¦æ³qª¾¡C

§ó¦h¤º®e¤½§G.....

¨£½²­^¤å §J¾|¯÷ÅF¤¤°ê µLÅv¤z¯A¬ü
¡]ºî¦X¤K¤é¹q¡^Á`²Î½²­^¤åµ²§ô¥ð¤h¹y¹L¹Ò¦æµ{Âà©¹§»³£©Ô´µ¡A½²Á`²Î¦b¥ð¤h¹y´Á¶¡·|±à¦h¦ì¬ü¤è¬F­n»PÁp¨¹°Ñ²³Ä³­û¡A¨Ã»P¹´­M¼ö¤Á¤¬°Ê¡C½²Á`²Î»P¼w¦{¦@©MÄÒÄyÁp ...

¤¤°ê­¸¾÷­º­°«n·¥¦B»\¤§Åq ³Ð¥@¬É¬ö¿ý
¡]¥_¨Ê¤K¤é¹q¡^³o¬O¤@¦¸¾ú¥v©Êªº­°¸¨¡C·í¦a®É¶¡1¤ë8¤é14®É35¤À¡A¤¤°ê­º¬[·¥¦a©T©wÁl­¸¾÷¡u³·ÆN601¡v¦¨¥\­°¸¨¦b¦ì©ó«n·¥¦B»\³Ì°ª°Ï°ì¦BªÆA¡B®ü©Þ¶W¹L4000¦ ...
...§ó¦h·s»D

°¼ÃC±þ¡I¼B¥çµá¥V¤é¥õÀY²L¯º·³¤ëÀR¦n
¡]ºî¦X¤E¤é¹q¡^¼B¥çµá³q¹L·L³ÕÅÎ¥X¤@±i¥Í¬¡®È©ç·Ó¡C·Ó¤ù¤¤ªºÓ}Ó}±×¨­¦Ó¥ß¡A§©®e²L²H¡A¬ïµÛ¦Ç¤j¦çÃ´µÛ²L¦Ç¤ò½u³ò¤y¡AÎØµÛ»á¨ã¥Á±Ú­·ªº¥]¥]¡AÀY¾v¤WÁÙÀ¹µÛ¬Û¦üªº¾v¹¢¡AÀRÀR¦a±æ¦ ...

Áú´H¡m­¼­·¯}®ö¡n¥Dºt¶°Åé¥XÃè ´^©ó®Ë³ºµM¦å¸ñ´³´³
¡]ºî¦X¤E¤é¹q¡^ªñ¤é¡A§Y±N©ó1¤ë28¤é¥¿¤ëªì¤@¤W¬MªºÁú´H·s¤ù¡m­¼­·¯}®ö¡nµo§G9±i¤Hª«¨¤¦â®ü³ø¡A¾H¶W¡B´^©ó®Ë¡B»¯ÄR¿o¡B¸³¤l°·¡Bª÷¤h³Ç¡B±i¥»·Ô¡B§õºa¯E¡B°ªµØ¶§©Mºµ ...
...§ó¦h·s»D


¤µ¤é·s»DºK­n

ASAVA
¥Ñ¤@¸s¦~»´¤H¦b¦nµÜ¶õ¶}³]ªº®õ°êÀ\À]ASAVA¡A¸Ë­×©Mµæ«~³£³Ð·s¥B´I¦³¦~»´´Â®ð¡A¨Ó³o¸Ì ...

Red Chicken
À\ÆU¦ì¤_¸t»\³Õ¥«Las Tunas ¤j¹D¡A¬O¤@®a­Ý¨ã®õ¦¡¯S¦â¤Î·s¥[©Y­·¨ýªº·s«¬®Æ²zÀ ...
...§ó¦h¬ü­¹

¤µ¤é¬üªÑ¨«¶Õ (1.9.2017)

¹DÃ£´µ ¯Ç´µ¹F§J ¥v©Z´¶

¦æ±¡

©2015 Chinesedaily and its suppliers. All rights reserved.  ÁpÃ´§Ú­Ì